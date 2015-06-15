Perfect Natural Motion pour des mouvements fluides et nets

Vous êtes cinéphile et à la recherche de la meilleure image possible. La technologie d'optimisation des mouvements primée Perfect Natural Motion évite les saccades, pour une image aux mouvements parfaitement fluides. Les films sont enregistrés avec une fréquence de 24 images par seconde. La technologie PNM quadruple le nombre d'images afin d'offrir 100 changements de mouvement par seconde. Le problème des saccades est résolu : les mouvements sont fluides et nets.