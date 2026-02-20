Termes recherchés

    LED Téléviseur Full HD

    32PQS6901/12

    Design compact

    Un écran compact. Un prix abordable. Une qualité d'image et de son hors du commun. Avec Ambilight qui transcende l'écran et tous vos contenus Smart TV préférés en Full HD, profitez d'une expérience visuelle plus immersive à la maison et partout ailleurs.

    LED Téléviseur Full HD

    Design compact

    • 80 cm (32")
    • Ambilight
    • Pixel Plus HD
    • HDR 10
    Compact, connecté et polyvalent

    Compact, connecté et polyvalent

    Avec son socle élégant et ses dimensions compactes, ce téléviseur Smart TV est idéal pour les petits espaces. Avec son design particulièrement soigné, ce téléviseur s'intègre parfaitement à tout type d'intérieur.

    Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

    Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

    Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Les films, les événements sportifs, les clips musicaux et les jeux dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.

    Résolution FHD et couleurs Quantum Dot

    Résolution FHD et couleurs Quantum Dot

    Couleurs vives et détails ultra-nets : c'est l'effet Quantum Dot. Savourez chaque détail à chaque instant, dans l'obscurité ou la lumière, en lecture ou en streaming.

    Pixel Plus Full HD : netteté et détails.

    Pixel Plus Full HD : netteté et détails.

    Netteté de l'image Pixel Plus. Détails raffinés sur l'écran de taille réduite. Doté d'une haute définition intégrale et d'une incroyable luminosité, ce téléviseur QLED compact prouve que chaque petit détail compte.

    Couleur et contraste avec HDR10 et HLG

    Couleur et contraste avec HDR10 et HLG

    Des couleurs plus vives. Des teints de peau plus vrais que nature. Des scènes les plus sombres aux plus lumineuses, la clarté est primordiale. Ici, la gamme dynamique élevée impressionne par la clarté des couleurs et des contrastes.

    Dolby Audio pour un son net et clair

    Dolby Audio pour un son net et clair

    Écoutez. Profitez de chaque instant. Le son Dolby Audio offre une clarté cristalline. Des dialogues à la musique, en passant par les scènes d'action et de nature, vous bénéficiez d'un son d'une clarté inégalée.

    Contenu facile à trouver avec le système d'exploitation Titan

    Contenu facile à trouver avec le système d'exploitation Titan

    La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.

    Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

    Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

    La compatibilité avec Matter Smart Home vous permet de contrôler votre téléviseur via l'application Matter Smart Home, par commande vocale via des appareils compatibles Alexa ou via vos enceintes connectées Google. Recherchez des films et séries à l'aide de votre voix, recevez des recommandations et bien plus encore.

    Conception écologique européenne

    Conception écologique européenne

    Quand le développement durable s'allie au style. Ce téléviseur au design soigné a été conçu dans le respect de la planète : la télécommande est en plastique recyclé, l'emballage est certifié FSC et les notices sont imprimées sur du papier recyclé. Le mode Éco permet de réduire la consommation d'énergie pour tous les contenus et réglages en un seul geste.

    Spécificités Techniques

    • Ambilight

      Fonctions Ambilight
      • Mode de jeu
      • S'adapte à la couleur du mur
      • Musique Ambilight
      • Éclairage tamisé
      • Animation FTI Ambilight
      • Réveil avec lever de soleil
      • AmbiSleep
      Version Ambilight
      3 côtés

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (pouces)
      32  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      80  cm
      Écran
      QLED Full HD
      Résolution d'écran
      1 920 x 1 080
      Fréquence de rafraîchissement natif
      60  Hz
      Processeur d'images
      Pixel Plus HD
      Amélioration de l'image
      • Crystal Clear
      • ÉCO
      • Jeu
      • Home Cinéma
      • Moniteur
      • Personnel
      • Super Resolution
      • Contraste dynamique

    • Résolution d'entrée de l'écran

      Résolution - fréquence de rafraîchissement
      576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indication de l'intensité du signal
      Oui
      Télétexte
      Hypertexte 1 000 pages
      Compatible HEVC
      Oui

    • Smart TV

      Applications Smart TV*
      • Netflix*
      • HBO
      • Appli NFT*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Disney+
      • Canal TITAN
      Système d'exploitation
      Système d’exploitation TITAN
      Taille de la mémoire (flash)*
      8 Go

    • Fonctions de Smart TV

      Télévision interactive
      HbbTV
      Assistant vocal*
      • Fonctionne avec Alexa
      • Fonctionne avec Google Home
      Expérience Smart Home
      • IMPORTANT
      • Control4
      Compatible TTS
      Oui

    • Applications multimédias

      Formats de lecture de vidéos
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formats de lecture de musique
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Prise en charge des formats de sous-titres
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formats de lecture de photos
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Niveau sonore

      Audio
      2.0 canaux
      Puissance de sortie (RMS)
      12 W
      Configuration des haut-parleurs
      2 haut-parleurs large bande 6 W
      Processeur audio
      Moteur audio classique
      Enceinte principale
      Bass Reflex à gamme étendue (FR01A)

    • Connectivité

      Nombre de connexions HDMI
      3
      Fonctionnalités HDMI
      • 1080i, 1080p (compatible HDCP)
      • Audio Return Channel (HDMI 1)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Intercommunication de la télécommande
      • Contrôle audio du système
      • Mise en veille du système
      • Lecture 1 pression
      Nombre de ports USB
      2
      Connexion sans fil
      Wi-Fi 802.11 n, 2 x 2, bande simple
      HDCP 2.3
      Oui sur tous les connecteurs HDMI
      HDMI ARC
      Oui, sur HDMI1
      EasyLink 2.0
      • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
      • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

    • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • Carte énergie UE

      Classe énergétique pour SDR
      E
      Classe énergétique pour HDR
      FR
      Mode veille en réseau
      2,0  W
      Technologie de dalle utilisée
      LED LCD

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100-240 V CA, 50/60 Hz
      Consommation en veille
      moins de 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      • Minuterie de mise hors tension automatique
      • Image Muet (pour la radio)
      • Mode Eco
      • Capteur de luminosité

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • 2 piles AAA
      • Cordon d'alimentation
      • Télécommande
      • Support de table
      • Guide de démarrage rapide
      • Dépliant juridique et de sécurité

    • Design

      Couleurs du téléviseur
      Cadre fin en plastique noir
      Design du pied
      Barre en plastique couleur charbon

    • Dimensions

      Distance entre 2 pieds
      635  millimètre
      Compatible avec un montage mural
      100 x 200 mm
      Téléviseur sans pied (l x H x P)
      718,4 x 419 x 61,1 mm
      Téléviseur avec pied (l x H x P)
      718,4 x 446,5 x 197 mm
      Poids du téléviseur sans pied
      3,38 kg
      Poids du téléviseur avec pied
      3,45 kg

