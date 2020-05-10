Portable. Abordable.

Vous cherchez un téléviseur de bonne qualité, mais pas trop sophistiqué ? Ce téléviseur LED compact et abordable vous offre tout ce dont vous avez besoin, sans fioriture. La technologie Pixel Plus HD garantit une image nette, le son est clair et le téléviseur est facile à déplacer d'une pièce à l'autre.