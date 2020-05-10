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Arrêté

LEDTéléviseur LED

32PHS5525/12

Portable. Abordable.

Vous cherchez un téléviseur de bonne qualité, mais pas trop sophistiqué ? Ce téléviseur LED compact et abordable vous offre tout ce dont vous avez besoin, sans fioriture. La technologie Pixel Plus HD garantit une image nette, le son est clair et le téléviseur est facile à déplacer d'une pièce à l'autre.

Voir tous les avantages

Téléviseur LED

Portable. Abordable.

  • 80 cm (32")

  • Téléviseur LED

  • Pixel Plus HD

Cadre minimaliste argent brillant. Pieds fins.

Deux ports HDMI : connexion facile à un lecteur de DVD.

Des dialogues clairs et des effets dynamiques.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.