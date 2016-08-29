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Arrêté
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Téléviseur LED ultra-plat
L'élégant design du téléviseur Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear apporte une touche de style à votre intérieur. Bénéficiez d'une excellente qualité d'image et d'un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.
80 cm (32")
Téléviseur LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ténébreux, mystérieux et incroyablement fort. Le pied noir en forme de lame Philips élève votre téléviseur à un tout autre niveau. Son design durable ultra-fin reproduit méticuleusement l'élégance et le style de votre nouveau téléviseur. L'alliance de la finesse et de la robustesse.
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
La nouvelle norme HEVC intégrée vous permet de bénéficier d'une résolution de diffusion haute qualité.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.