ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Image principale

Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED ultra-plat

32PHS4032/12

Téléviseur LED ultra-plat

Beau et portable. Le téléviseur Philips 4000 est conçu pour vous accompagner partout. Avec ses lignes ultra-fines et son cadre blanc épuré, il convient à toutes les pièces.

Voir tous les avantages

avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat

  • 80 cm (32")

  • Téléviseur LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

L'indice de la qualité d'image améliore chaque élément de visionnement

L'indice de la qualité d'image améliore chaque élément de visionnement

L'indice de la qualité d'image associe la technologie d'écran à des moteurs de traitement vidéo avancés pour améliorer les éléments de perception, y compris la netteté, le mouvement, le contraste et la couleur. Quelle que soit la source, les images dont vous bénéficierez seront toujours d'une précision saisissante; d'une profondeur et d'un niveau de détails impressionnants; de noirs les plus noirs; de blancs les plus blancs; de couleurs naturelles les plus vives; et de tons de la peau naturels et réalistes.

Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable

Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.

L'élégante couleur blanche apporte une touche de modernité à votre pièce

Vous voulez un téléviseur de petite taille aussi beau que performant. Notre équipe de conception a opté pour un cadre blanc élégant et sophistiqué à la finition brillante afin de créer un design frais et moderne, qui trouvera sa place dans n'importe quelle pièce.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Mentions légales

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.