CMND & Create : affichez les informations que vous souhaitez, quand vous le souhaitez

CMND & Create vous permet de fournir les informations que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. Le module de gestion de contenu de CMND permet une création facile et la distribution de pages Web personnalisées et interactives de votre hôtel. Adaptez vos téléviseurs pour tenir les clients informés des actualités les plus récentes et de tout ce qui se passe dans votre hôtel, en temps réel.