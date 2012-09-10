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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
Fort de sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancée, cet écran AMVA à DEL de Philips propose un rapport de contraste statique extrêmement élevé qui lui permet d'afficher des images éclatantes. S'il prend aisément en charge les applications bureautiques standard, il libère tout son potentiel lors du visionnement de photos ou de films, de la navigation sur le Web, de sessions de jeu et de l'exécution d'applications graphiques exigeantes. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet d'obtenir un angle de visionnement très large de 178/178 degrés qui garantit des images parfaitement nettes, même en mode pivot à 90 degrés.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant, l'angle d'inclinaison et de rotation de la base du moniteur augmentent le confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues physiques résultant d'une longue journée de travail. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau.
L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface, ou interface multimédia haute définition) permet de brancher sur le moniteur n'importe quelle source audio-vidéo numérique HDMI à l'aide d'un seul câble (ordinateur, décodeur de télé numérique, lecteur de DVD, récepteur audio/vidéo, caméra, etc.).
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
Le moniteur Philips, grâce à sa base Super Ergo évoluée, peut être abaissé quasiment jusqu'au niveau du bureau pour vous offrir un angle de visualisation confortable. La faible différence de hauteur entre le châssis et la table ainsi obtenue est idéale si vous utilisez des lunettes à double ou triple foyer ou à verres progressifs pour travailler sur votre ordinateur. En outre, des utilisateurs de tailles très différentes peuvent utiliser le moniteur avec leurs réglages préférés d'angle et de hauteur, ce qui contribue à réduire la fatigue.
DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.
Accordée aux produits excédant les critères des actuels programmes d'éco-labels, la certification TCO Edge va plus loin que les exigences TCO standard en contraignant notamment les produits à utiliser un minimum de 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation, à être économes en énergie, à utiliser le moins possible de matières dangereuses, à présenter un emballage 100 % recyclable et à être conçus pour un recyclage facile. Vous avez la garantie que ce moniteur Philips met en œuvre des technologies de pointe et vous est bénéfique autant qu'à la planète. En choisissant ce produit, vous faites un achat informatique responsable d'un point de vue écologique !
Le boîtier de ce moniteur Philips ne contient ni matériaux ignifuges bromés (BFR) ni polychlorure de vinyle (PVC)
Le commutateur 0 watt situé à l'arrière de l'appareil vous permet de couper entièrement l'alimentation de votre moniteur. Ainsi, vous ne consommez plus d'énergie et réduisez un peu plus votre empreinte carbone
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