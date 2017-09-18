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Arrêté

Moniteur LCD Full HD

253V7LJAB/01

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.

Voir tous les avantages

Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords

  • V-line

  • 25 (diag. 24,5" / 62,2 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

SmartConnect avec DisplayPort, ports HDMI et VGA

Offrant de nombreuses options de connexion, ces écrans Philips sont équipés de différents connecteurs (VGA, Display Port, HDMI universel) vous permettant de profiter de contenus vidéo et audio non compressés en haute résolution. Les connecteurs USB garantissent des transferts de données extrêmement rapides tout en permettant une connectivité globale. Quelle que soit la source utilisée, cet écran Philips constitue un investissement à long terme !

Écran à cadre fin pour des raccords parfaits

Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Temps de réponse égal à SmartResponse

  2. La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.