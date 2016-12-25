Un son magnifique grâce à une solution sonore incroyablement compacte

La dernière nouveauté en matière de petits écrans est arrivée. Philips All-in-One Sound Solution est une puissante enceinte intégrée servant de socle pour téléviseur. Elle est dotée d'un ensemble de haut-parleurs qui donnent vie à vos films, subliment vos jeux vidéo, et enchantent vos oreilles de mélomane. Sa connectivité sans fil vous permet de diffuser les contenus de votre choix quand bon vous semble, facilement et avec un son exceptionnel. L'association de blanc et de tissu argenté trouve sa place dans tous les décors.