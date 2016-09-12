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Arrêté

5200 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

24PFS5231/12

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Découvrez le Philips série 5200 à la taille compacte, mais aux fonctionnalités développées. Sa technologie All-in-One Sound Solution offrant une connectivité sans fil et un son puissant changera votre opinion des petits téléviseurs.

Voir tous les avantages

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

  • 60 cm (24")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Un son magnifique grâce à une solution sonore incroyablement compacte

La dernière nouveauté en matière de petits écrans est arrivée. Philips All-in-One Sound Solution est une puissante enceinte intégrée servant de socle pour téléviseur. Elle est dotée d'un ensemble de haut-parleurs qui donnent vie à vos films, subliment vos jeux vidéo, et enchantent vos oreilles de mélomane. Sa connectivité sans fil vous permet de diffuser les contenus de votre choix quand bon vous semble, facilement et avec un son exceptionnel. L'association de blanc et de tissu argenté trouve sa place dans tous les décors.

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Téléviseur portable compact : conçu pour accompagner le divertissement

Élégant, compact et léger. Votre téléviseur compact vous permet de rattraper vos émissions préférées dans la cuisine, de suivre les actualités pendant que vous travaillez dans le garage et de surveiller les derniers résultats sportifs pendant que vous faites un barbecue. Un téléviseur aussi portable est fait pour être là où vous vous amusez !

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.