Technologie LightFrame™ relaxante pour les yeux

La technologie LightFrame exclusive s'inscrit parfaitement dans la philosophie de Philips, qui s'efforce depuis longtemps de donner un sens pratique à ses innovations. Elle repose sur le principe physique qui veut que la lumière bleue qui traverse le troisième récepteur de l'œil a des propriétés relaxantes et énergisantes grâce à son action sur l'horloge biologique. C'est dans cette optique que les cadres des écrans LightFrame de Philips, composés de matériaux exclusifs spécialement développés à cet effet, émettent une lumière bleue à la longueur d'onde bien spécifique qui contribue à réduire la fatigue oculaire et à favoriser le maintien de la concentration même après des périodes de visionnement prolongées.