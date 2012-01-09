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    Brilliance Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

    248X3LFHSB/00

    Relaxez vos yeux

    L'écran innovant Philips LightFrame 2 au cadre exclusif émet une lumière bleue froide d'une longueur d'onde précise qui réduit la fatigue oculaire et améliore la concentration, pour une plus grande sensation de bien-être.

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    Brilliance Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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    Relaxez vos yeux

    Écran innovant Lightframe réduisant la fatigue oculaire

    • LightFrame 2™
    • 60 cm (23,6")
    Technologie SmartImage optimisée pour plus de convivialité

    Technologie SmartImage optimisée pour plus de convivialité

    SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Photo, Films, Jeux, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de réduire nettement vos factures d'électricité. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!

    Technologie SmartKolor pour des images riches et éclatantes

    Technologie SmartKolor pour des images riches et éclatantes

    SmartKolor est une technologie sophistiquée qui rehausse la gamme de couleurs de l'écran. En augmentant le gain RVB, vous obtenez des images plus vraies que nature lors du visionnement de vos photos et de vos vidéos.

    Technologie SmartTxt pour une expérience de lecture optimale

    Technologie SmartTxt pour une expérience de lecture optimale

    SmartTxt est un algorithme évolué qui améliore la lecture des applications contenant du texte, par exemple les fichiers PDF, et des livres électroniques, qui demande généralement plus d'attention et de concentration.

    Interface HDMI pour un divertissement 16:9 HD 1080p

    Interface HDMI pour un divertissement 16:9 HD 1080p

    L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface, ou interface multimédia haute définition) permet de brancher sur le moniteur n'importe quelle source audio-vidéo numérique HDMI à l'aide d'un seul câble (décodeur de télé numérique, lecteur de DVD, récepteur audio/vidéo, caméra, etc.).

    Technologie LightFrame™ relaxante pour les yeux

    La technologie LightFrame exclusive s'inscrit parfaitement dans la philosophie de Philips, qui s'efforce depuis longtemps de donner un sens pratique à ses innovations. Elle repose sur le principe physique qui veut que la lumière bleue qui traverse le troisième récepteur de l'œil a des propriétés relaxantes et énergisantes grâce à son action sur l'horloge biologique. C'est dans cette optique que les cadres des écrans LightFrame de Philips, composés de matériaux exclusifs spécialement développés à cet effet, émettent une lumière bleue à la longueur d'onde bien spécifique qui contribue à réduire la fatigue oculaire et à favoriser le maintien de la concentration même après des périodes de visionnement prolongées.

    Technologie DEL pour des images brillantes

    Les DEL blanches sont des dispositifs à semi-conducteurs qui s'illuminent à pleine puissance constante plus rapidement, ce qui réduit le délai de démarrage. Les DEL ne contiennent pas de mercure, ce qui permet un recyclage respectueux de l'environnement et une mise au rebut sécuritaire. Les DEL permettent un meilleur contrôle de la gradation de l'intensité lumineuse du rétroéclairage, ce qui permet un rapport de contraste très élevé. Elles permettent également une meilleure reproduction des couleurs, car la luminosité est constante sur toute la surface de l'écran.

    Matériaux écologiques, conformes aux normes internationales

    Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques sur l'ensemble de ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Pour certains modèles, nous utilisons jusqu'à 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb, par exemple. La quantité de mercure des moniteurs à rétroéclairage CCFL a été réduite de manière significative, et entièrement éliminée des moniteurs à rétroéclairage LED. Visitez Philips à l'adresse http://www.asimpleswitch.com/global/ pour en savoir plus.

    Écran sans mercure respectueux de l'environnement

    Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      23,6" / 59,9 cm
      Format d'image
      16/9
      Type d'écran LCD
      TFT-LCD
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Pas de masque
      0,272 x 0,272 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      300  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      Niveau de contraste (standard)
      1 000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation
      • 170º (H)/160º (V)
      • - C/R > 10
      Amélioration de l'image
      SmartImage
      SmartResponse
      2 ms (gris à gris)
      Fréquence de balayage
      30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
      sRGB
      Oui

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • 2 HDMI
      • VGA (analogique)
      Entrée de sync.
      • Synchronisation séparée
      • Synchronisation (vert)
      Audio (entrée/sortie)
      Sortie audio HDMI

    • Pratique

      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Confort d'utilisation
      • SmartImage
      • Entrée
      • Marche/arrêt
      • LightFrame
      • Menu/OK
      Langues OSD
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Portugais
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      Autres fonctionnalités
      Verrou Kensington

    • Socle

      Inclinaison
      -5 à +20  degrés

    • Alimentation

      Alimentation
      • 100-240 V CA, 50/60 Hz
      • Externe
      Mode d'arrêt
      < 0,3 W
      En mode de fonctionnement
      16,72 W (méthode de test d'EnergyStar 5.0)
      Mode veille
      < 0,3 W
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Mode veille - blanc (clignotant)

    • Dimensions

      Produit avec support (mm)
      578 x 443 x 194  millimètre
      Emballage en mm (l x H x P)
      630 x 518 x 120  millimètre
      Produit sans support (mm)
      578 x 369 x 40  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      6,30  kg
      Produit avec support (kg)
      5,10  kg
      Produit sans support (kg)
      3,60  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      0 °C à 40 °C  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 %-80  %
      Température de stockage
      -20 °C à 60 °C  °C

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • EPEAT Argent
      • EnergyStar 5.0
      • LUSD
      Emballage recyclable
      100  %

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • BSMI
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Boîtier

      Finition
      Glossy
      Pied
      Noir avec base en aluminium moulé
      Châssis avant
      Lumière bleue
      Capot arrière
      Noir

    Badge-D2C

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