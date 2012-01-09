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Relaxez vos yeux
L'écran innovant Philips LightFrame 2 au cadre exclusif émet une lumière bleue froide d'une longueur d'onde précise qui réduit la fatigue oculaire et améliore la concentration, pour une plus grande sensation de bien-être.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Photo, Films, Jeux, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de réduire nettement vos factures d'électricité. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!
SmartKolor est une technologie sophistiquée qui rehausse la gamme de couleurs de l'écran. En augmentant le gain RVB, vous obtenez des images plus vraies que nature lors du visionnement de vos photos et de vos vidéos.
SmartTxt est un algorithme évolué qui améliore la lecture des applications contenant du texte, par exemple les fichiers PDF, et des livres électroniques, qui demande généralement plus d'attention et de concentration.
L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface, ou interface multimédia haute définition) permet de brancher sur le moniteur n'importe quelle source audio-vidéo numérique HDMI à l'aide d'un seul câble (décodeur de télé numérique, lecteur de DVD, récepteur audio/vidéo, caméra, etc.).
La technologie LightFrame exclusive s'inscrit parfaitement dans la philosophie de Philips, qui s'efforce depuis longtemps de donner un sens pratique à ses innovations. Elle repose sur le principe physique qui veut que la lumière bleue qui traverse le troisième récepteur de l'œil a des propriétés relaxantes et énergisantes grâce à son action sur l'horloge biologique. C'est dans cette optique que les cadres des écrans LightFrame de Philips, composés de matériaux exclusifs spécialement développés à cet effet, émettent une lumière bleue à la longueur d'onde bien spécifique qui contribue à réduire la fatigue oculaire et à favoriser le maintien de la concentration même après des périodes de visionnement prolongées.
Les DEL blanches sont des dispositifs à semi-conducteurs qui s'illuminent à pleine puissance constante plus rapidement, ce qui réduit le délai de démarrage. Les DEL ne contiennent pas de mercure, ce qui permet un recyclage respectueux de l'environnement et une mise au rebut sécuritaire. Les DEL permettent un meilleur contrôle de la gradation de l'intensité lumineuse du rétroéclairage, ce qui permet un rapport de contraste très élevé. Elles permettent également une meilleure reproduction des couleurs, car la luminosité est constante sur toute la surface de l'écran.
Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques sur l'ensemble de ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Pour certains modèles, nous utilisons jusqu'à 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb, par exemple. La quantité de mercure des moniteurs à rétroéclairage CCFL a été réduite de manière significative, et entièrement éliminée des moniteurs à rétroéclairage LED. Visitez Philips à l'adresse http://www.asimpleswitch.com/global/ pour en savoir plus.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Socle
Alimentation
Dimensions
Poids
Conditions de fonctionnement
Développement durable
Conformité et normes
Boîtier
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