Termes recherchés

  • L'art de l'élégance et de la performance L'art de l'élégance et de la performance L'art de l'élégance et de la performance

    Brilliance Moniteur ACL avec rétroéclairage à DEL

    248C3LHSW/00

    L'art de l'élégance et de la performance

    Passez à un autre niveau de sophistication qui intègre la pureté des formes. Avec son boîtier fin et élégant et sa base en aluminium, le nouveau Moda est une œuvre d'art.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Brilliance Moniteur ACL avec rétroéclairage à DEL

    Produits similaires

    Afficher tous les Moniteurs domestiques

    L'art de l'élégance et de la performance

    • Moda
    • 59,9 cm (23,6"), blanc,
    • HD 1080p
    SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

    SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

    Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

    SmartKolor pour des images profondes et réalistes

    SmartKolor pour des images profondes et réalistes

    SmartKolor est une technologie d'extension de couleurs sophistiquée qui permet d'améliorer la palette de couleurs visibles à l'écran. En améliorant le niveau de gain RVB de l'écran, cette fonctionnalité vous permet d'obtenir des images profondes et réalistes pour un visionnage de photos et vidéos exceptionnel.

    SmartTxt pour une expérience de lecture optimale

    SmartTxt pour une expérience de lecture optimale

    SmartTxt est un algorithme sophistiqué qui permet d'améliorer la lecture de textes tels que des documents PDF, des documents ebooks, qui requièrent en général une attention et une concentration particulières.

    Compatible HDMI pour un divertissement 16/9 Full HD

    Compatible HDMI pour un divertissement 16/9 Full HD

    Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accueillir une entrée HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité à partir d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

    Optimisation SmartImage pour une utilisation facile

    Optimisation SmartImage pour une utilisation facile

    SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

    Temps de réponse rapide, jusqu'à 2 ms

    Temps de réponse rapide, jusqu'à 2 ms

    SmartResponse est une technologie innovante exclusive de Philips qui, lorsqu'elle est activée, adapte automatiquement le temps de réponse aux besoins spécifiques des applications (telles que les jeux et les films) qui nécessitent un temps de réponse court afin de fournir des images fluides, sans latence et sans image fantôme.

    Technologie LED pour des images éclatantes

    Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

    Écran sans mercure respectueux de l'environnement

    Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      59,9 cm (23,6")
      Format d'image
      16/9
      Type d'écran LCD
      TFT-LCD
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Pas de masque
      0,272 x 0,272 mm
      Résolution optimale
      1 920 x 1 080 @ 60 Hz
      Luminosité
      300  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      Niveau de contraste (standard)
      1 000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation
      • 170º (H)/160º (V)
      • - C/R > 10
      Amélioration de l'image
      SmartImage
      Zone de visualisation efficace
      521,28 (H) x 293,22 (V)
      Fréquence de balayage
      30 à 83 kHz (H) / 56 à 75 Hz (V)
      sRGB
      Oui
      SmartResponse (typique)
      2 ms (gris à gris)

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • VGA (analogique)
      • 2 HDMI
      Entrée de sync.
      • Synchronisation séparée
      • Synchronisation (vert)
      Audio (entrée/sortie)
      Sortie audio HDMI

    • Pratique

      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      Confort d'utilisation
      • SmartImage
      • Entrée
      • Marche/arrêt
      • Turbo
      • Menu
      Langues OSD
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Portugais
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      Autres fonctionnalités
      Verrou Kensington

    • Socle

      Inclinaison
      -5/+20  degrés

    • Alimentation

      Alimentation
      • Externe
      • 100-240 V CA, 50/60 Hz
      Mode d'arrêt
      < 0,3 W
      En mode de fonctionnement
      16,6 W (test Energy Star 5.0)
      Mode veille
      < 0,3 W
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Veille/arrêt - blanc (clignotant)

    • Dimensions

      Produit avec support (mm)
      579 x 443 x 194  millimètre
      Emballage en mm (l x H x P)
      625 x 504 x 101  millimètre
      Produit sans support (mm)
      579 x 369 x 33  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      5,7  kg
      Produit avec support (kg)
      4,5  kg
      Produit sans support (kg)
      3,0  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      0 à 40  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 % à 80  %
      Température de stockage
      -20 à 60  °C

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • LUSD
      • EPEAT Argent
      • EnergyStar 5.0
      • Sans mercure
      Emballage recyclable
      100  %

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • BSMI
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Boîtier

      Couleur
      Blanc (cadre à l'avant) / blanc (panneau arrière)
      Finition
      Lustré

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    Récompenses

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.