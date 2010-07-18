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Arrêté
240P2ES/00
Écran ergonomique professionnel pour une meilleure productivité
Écran professionnel large et respectueux de l'environnement Philips 240P2 avec Smart Ergo Base, système de reproduction stéréo et port USB pour améliorer votre productivité
24" (61 cm) P-line
WUXGA
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques dans tous ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique et en métal des châssis et l'ensemble des composants de l'emballage sont entièrement recyclables. Sur certains modèles, nous utilisons même jusqu'à 65 % de plastique recyclé post-consommation. De plus, nous appliquons à la lettre les normes RoHS visant à réduire de façon significative ou à éliminer les substances toxiques telles que le plomb. La présence de mercure a ainsi considérablement diminué dans nos moniteurs rétroéclairés par des lampes fluorescentes à cathode froide et a totalement disparu des modèles rétroéclairés par diodes électroluminescentes (DEL). Pour en savoir plus, visitez le site http://www.asimpleswitch.com/global/ de Philips.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Image, Divertissement, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de faire de grandes économies d'énergie. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!