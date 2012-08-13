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Un écran respectueux de l'environnement
L'écran LED IPS Philips avec webcam intégrée vous permet de travailler en groupe et de communiquer tout en gagnant du temps et de l'argent.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant, l'angle d'inclinaison et de rotation de la base du moniteur augmentent le confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues physiques résultant d'une longue journée de travail. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
Le moniteur Philips, grâce à sa base Super Ergo évoluée, peut être abaissé quasiment jusqu'au niveau du bureau pour vous offrir un angle de visualisation confortable. La faible différence de hauteur entre le châssis et la table ainsi obtenue est idéale si vous utilisez des lunettes à double ou triple foyer ou à verres progressifs pour travailler sur votre ordinateur. En outre, des utilisateurs de tailles très différentes peuvent utiliser le moniteur avec leurs réglages préférés d'angle et de hauteur, ce qui contribue à réduire la fatigue.
La webcam et le microphone intégrés vous permettent de vous montrer et de communiquer avec vos collègues et clients. Cette solution simple facilite la collaboration et le partage, vous fait gagner du temps et réduit vos coûts de déplacement.
DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.
Le répartiteur USB vous permet de connecter plus aisément vos appareils multimédia plug and play tels qu'une clé USB, un appareil photo, un disque dur externe, une webcam, un PDA, une imprimante ou d'autres appareils équipés d'une connexion USB. Grâce au répartiteur USB 2.0 pratique d'accès situé sur le moniteur, les signaux USB 2.0 sont transmis vers l'ordinateur. Notez que certains appareils consomment davantage d'électricité et peuvent nécessiter une alimentation indépendante de celle fournie par le répartiteur USB.
Le commutateur 0 watt situé à l'arrière de l'appareil vous permet de couper entièrement l'alimentation de votre moniteur. Ainsi, vous ne consommez plus d'énergie et réduisez un peu plus votre empreinte carbone
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Socle
Alimentation
Dimensions
Poids
Conditions de fonctionnement
Développement durable
Conformité et normes
Boîtier
Contenu de l'emballage
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