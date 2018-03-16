Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Un divertissement nomade. Le téléviseur compact Philips 5400 est idéal pour le camping, la route et les vacances en bateau. Tout ce dont vous avez besoin est dans le carton : il vous suffit de brancher l'appareil sur votre prise 12 V pour retrouver le confort de votre maison lorsque vous êtes en déplacement.