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    Moniteur IPS ACL avec rétroéclairage à DEL

    227E4QSD/00

    Écran IPS très performant

    Appréciez la brillance des images sur ce grand écran IPS à DEL. De plus, son cadre élégante et fin et la technologie SmartImage Lite en font un choix incontournable!

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    Moniteur IPS ACL avec rétroéclairage à DEL

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    Écran IPS très performant

    Couleurs vives éclatantes

    • E Line
    • 54,6 cm (21,5")
    • Écran HD 1080p
    Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

    Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

    Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

    Écran 16/9 Full HD pour un confort de visionnage maximal

    Écran 16/9 Full HD pour un confort de visionnage maximal

    Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

    SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

    SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

    SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

    TrueVision assure des images de qualité laboratoire

    TrueVision assure des images de qualité laboratoire

    TrueVision est une technologie Philips utilisant des algorithmes avancés pour tester et aligner l'affichage, ce qui vous garantit des performances visuelles parfaites. Philips s'assure que les moniteurs TrueVision quittant ses usines sont réglés selon ce procédé, pour une qualité d'image et de couleur constante.

    Touches tactiles

    Touches tactiles

    Les touches tactiles sont des icônes tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants et vous permettent de régler le moniteur à votre convenance. Sensibles au moindre contact, les touches tactiles donnent à votre moniteur un aspect moderne.

    SmartImage Lite, pour un confort visuel optimisé

    SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.

    Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

    SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

    Écran sans mercure respectueux de l'environnement

    Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

    Matériaux écologiques, conformes aux normes internationales

    Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques sur l'ensemble de ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Pour certains modèles, nous utilisons jusqu'à 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb, par exemple. La quantité de mercure des moniteurs à rétroéclairage CCFL a été réduite de manière significative, et entièrement éliminée des moniteurs à rétroéclairage LED. Visitez Philips à l'adresse http://www.asimpleswitch.com/global/ pour en savoir plus.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      54,6 cm (21,5")
      Format d'image
      16/9
      Type d'écran LCD
      LCD IPS
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Pas de masque
      0,248 x 0,248 mm
      Résolution optimale
      1 920 x 1 080 à 60 Hz
      Luminosité
      250  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      Niveau de contraste (standard)
      1 000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Temps de réponse (standard)
      14  ms
      Angle de visualisation
      • 178° (H) / 178° (V)
      • - C/R > 10
      Amélioration de l'image
      SmartImage Lite
      Zone de visualisation efficace
      475,2 (H) x 267,3 (V)
      Fréquence de balayage
      30 à 83 kHz (H) / 56 à 75 Hz (V)
      sRGB
      Oui

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • VGA (analogique)
      • DVI-D (HDCP numérique)
      Entrée de sync.
      • Synchronisation séparée
      • Synchronisation (vert)

    • Pratique

      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Confort d'utilisation
      • SmartImage Lite
      • Entrée
      • 4:3 / écran large
      • Menu
      • Marche/arrêt
      Langues OSD
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      • Portugais
      • Turc
      Autres fonctionnalités
      Verrou Kensington

    • Socle

      Inclinaison
      -5/20  degrés

    • Alimentation

      Alimentation
      • Externe
      • 100-240 V CA, 50-60 Hz
      Mode d'arrêt
      0,3 W
      En mode de fonctionnement
      25,4 W (test Energy Star 5.0)
      Mode veille
      0,5 W
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Mode veille - blanc (clignotant)

    • Dimensions

      Produit avec support (mm)
      510 x 398 x 179  millimètre
      Emballage en mm (l x H x P)
      562 x 475 x 98  millimètre
      Produit sans support (mm)
      510 x 314 x 37  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      3,74  kg
      Produit avec support (kg)
      2,20  kg
      Produit sans support (kg)
      1,83  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      Fonctionnement : 3 658 m (12 000 pi), Hors fonctionnement : 12 192 m (40 000 pi)
      Température de fonctionnement
      0 à 40 °C  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 % à 80  %
      Température de stockage
      -20 à 60 °C  °C

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • EnergyStar 5.0
      • LUSD
      • Sans mercure
      Emballage recyclable
      100  %

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • BSMI
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Boîtier

      Couleur
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