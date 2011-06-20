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Arrêté

Moniteur à DEL

227E3LHSU/00

Écran élégant qui améliore votre expérience visuelle

Prenez-en plein les yeux avec des images DEL incroyables aux couleurs naturelles. L'élégance du cadre bleu translucide, les capacités HDMI et les haut-parleurs stéréo en font un excellent choix!

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Écran élégant qui améliore votre expérience visuelle

  • E Line

  • 54,6 cm (21,5")

SmartImage Lite, pour un confort visuel optimisé

SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.

SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Enceintes intégrées pour un encombrement réduit

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade et à diffusion frontale, ou invisibles avec diffusion vers le bas, le haut ou l'arrière, etc.

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