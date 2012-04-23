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  • Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

    Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

    226V3LSB25/00

    Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

    Avec son design fin et élégant, cet écran est facile à utiliser. Ses fonctions essentielles, dont SmartContrast, vous permettent de bénéficier d'images lumineuses et détaillées. Un excellent choix !

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    Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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    Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

    • V-line
    • 21,5" (54,6 cm)
    SmartContrast 10 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

    SmartContrast 10 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

    Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

    Écran 16/9 Full HD pour un confort de visionnage maximal

    Écran 16/9 Full HD pour un confort de visionnage maximal

    Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

    Technologie LED pour des couleurs naturelles

    Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

    Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

    SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

    Écran sans mercure respectueux de l'environnement

    Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

    Energy Star : plus d'efficacité pour une consommation minimale

    Energy Star est un programme d'efficacité énergétique parrainé par la US EPA (agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis), également présent dans beaucoup d'autres pays. La certification Energy Star vous garantit que le produit que vous achetez est conforme aux normes d'efficacité énergétique les plus récentes valables pour la consommation maximale du produit à tous les stades de son fonctionnement. Les nouveaux moniteurs Philips sont certifiés conformes aux spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, voire obtiennent de meilleurs résultats. Par exemple, Energy Star 5.0 préconise une consommation inférieure à 1 watt en mode veille : les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, consultez le site www.energystar.gov.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      21,5"/54,6 cm
      Format d'image
      16/9
      Type d'écran LCD
      TFT-LCD
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Pas de masque
      0,248 x 0,248 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      200  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      Niveau de contraste (standard)
      600:1
      SmartContrast
      10 000 000:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation
      • 90º (H) / 65º (V)
      • - C/R > 10
      Zone de visualisation efficace
      476,64 (H) x 268,11 (V)
      Fréquence de balayage
      30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      Oui

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • VGA (analogique)
      • DVI-D (HDCP numérique)
      Entrée de sync.
      • Synchronisation séparée
      • Synchronisation (vert)

    • Pratique

      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows XP
      Confort d'utilisation
      • Auto/bas
      • Luminosité/retour
      • 4/3/haut
      • Menu/OK
      • Marche/arrêt
      Langues OSD
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Portugais
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      • Turc
      Autres fonctionnalités
      • Verrou Kensington
      • Fixation VESA (100 x 100 mm)

    • Socle

      Inclinaison
      -5 à +20  degrés

    • Alimentation

      Alimentation
      • 100-240 V CA, 50-60 Hz
      • intégrée
      Mode d'arrêt
      0,5 W
      En mode de fonctionnement
      19,1 W (méthode de test d'EnergyStar 5.0)
      Mode veille
      0,5 W
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Mode veille - blanc (clignotant)

    • Dimensions

      Produit avec support (mm)
      532 x 397 x 209  millimètre
      Emballage en mm (l x H x P)
      606 x 409 x 100  millimètre
      Produit sans support (mm)
      532 x 336 x 51  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      4,78  kg
      Produit avec support (kg)
      3,61  kg
      Produit sans support (kg)
      3,30  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      0 °C à 40 °C  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 % - 80  %
      Température de stockage
      -20 °C à 60 °C  °C

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • EnergyStar 5.0
      • EPEAT Argent
      • LUSD
      • Sans mercure
      Emballage recyclable
      100  %

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • BSMI
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Boîtier

      Couleur
      Noir
      Finition
      Glossy (châssis avant) /Texture (capot arrière)

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