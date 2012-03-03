ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Image principale

Arrêté

Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

226V3LAB5/00

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

Cet écran fin et élégant offre un plaisir d'utilisation incomparable. Des fonctions essentielles comme SmartContrast garantissent des images réalistes et éclatantes, tandis que les haut-parleurs stéréo optimisent l'expérience multimédia. Un choix qui s'impose !

Voir tous les avantages

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 21,5" (54,6 cm)

Écran 16/9 Full HD pour un confort de visionnage maximal

Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Enceintes intégrées pour un encombrement réduit

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade et à diffusion frontale, ou invisibles avec diffusion vers le bas, le haut ou l'arrière, etc.

Écran sans mercure respectueux de l'environnement

Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils