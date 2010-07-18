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BrillianceMoniteur LED (2 ms)

226CL2SB/00

Écran à LED Full HD élégant offrant des couleurs naturelles

Fin et tendance, l'écran à LED Full HD 226CL2 nouvelle génération avec technologie SmartResponse Turbo (2 ms) et commandes tactiles élégantes vous ouvre les portes d'un univers de jeux et de cinéma

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Écran à LED Full HD élégant offrant des couleurs naturelles

  • 21,5" (54,6 cm), C-line

  • Full HD

Commandes SmartTouch élégantes

Les commandes SmartTouch sont des touches tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants. Sensibles au moindre contact, les commandes SmartTouch permettent notamment de mettre le moniteur sous tension ou de régler la luminosité et la netteté de l'afficheur à l'aide de la technologie SmartImage Lite. Lorsqu'elles sont activées, les touches SmartTouch s'allument pour indiquer que votre commande a été exécutée.

SmartResponse de 2 ms

SmartResponse est une technologie innovante exclusive de Philips qui, lorsqu'elle est activée, adapte automatiquement le temps de réponse aux besoins spécifiques des applications (telles que les jeux et les films) qui nécessitent un temps de réponse court afin de fournir des images fluides, sans latence et sans image fantôme.

SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Spécificités Techniques

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