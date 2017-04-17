Payez plus tard avec Klarna
223V7QHSB/00
Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords
Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.
V-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface, ou interface multimédia haute définition) permet de brancher sur le moniteur n'importe quelle source audio-vidéo numérique HDMI à l'aide d'un seul câble (ordinateur, décodeur de télé numérique, lecteur de DVD, récepteur audio/vidéo, caméra, etc.).
Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse