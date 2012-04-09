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Simplicité du moniteur USB
Libérez-vous avec le nouveau moniteur USB Philips. Le port USB 2.0 de votre ordinateur portable transmet la vidéo numérique et alimente votre moniteur au moyen d'une seule connexion câblée !Voir tous les avantages
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Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Le moniteur USB Philips est capable d'afficher des images et de s'alimenter directement à partir des ports USB de votre ordinateur portable au moyen d'un unique câble USB. Aucun autre cordon d'alimentation ou câble vidéo n'est nécessaire, pour une connexion 1 câble ultra-basse consommation simple entre votre ordinateur et votre moniteur.
Le moniteur USB utilise un rétroéclairage LED spécial basse consommation lui permettant de s'alimenter directement via les ports USB de votre ordinateur portable. Il consomme environ 9 watts, soit près de moitié moins qu'un moniteur classique.
La base Compact Ergo est un support de moniteur Philips inclinable, réglable en hauteur et facile à utiliser. Chaque utilisateur peut régler le moniteur de façon à optimiser son confort visuel.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
Les mécanismes d'inclinaison et de pivotement intégrés au socle du moniteur vous permettent de le tourner et de l'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Socle
Alimentation
Dimensions
Poids
Conditions de fonctionnement
Développement durable
Conformité et normes
Boîtier
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