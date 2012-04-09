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    Moniteur LCD, rétroéclairage LED

    221S3UCS/00

    Simplicité du moniteur USB

    Libérez-vous avec le nouveau moniteur USB Philips. Le port USB 2.0 de votre ordinateur portable transmet la vidéo numérique et alimente votre moniteur au moyen d'une seule connexion câblée !

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    Moniteur LCD, rétroéclairage LED

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    Simplicité du moniteur USB

    Unique câble USB pour l'alimentation et la vidéo

    • S-line
    • 21,5" (54,6 cm)
    • Moniteur USB

    Affichage instantané grâce à la technologie LED

    Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

    Une connexion portable USB 2.0 pour alimentation et vidéo

    Le moniteur USB Philips est capable d'afficher des images et de s'alimenter directement à partir des ports USB de votre ordinateur portable au moyen d'un unique câble USB. Aucun autre cordon d'alimentation ou câble vidéo n'est nécessaire, pour une connexion 1 câble ultra-basse consommation simple entre votre ordinateur et votre moniteur.

    Ultra-basse consommation

    Le moniteur USB utilise un rétroéclairage LED spécial basse consommation lui permettant de s'alimenter directement via les ports USB de votre ordinateur portable. Il consomme environ 9 watts, soit près de moitié moins qu'un moniteur classique.

    Réglage en hauteur sur 70 mm pour une ergonomie optimale

    La base Compact Ergo est un support de moniteur Philips inclinable, réglable en hauteur et facile à utiliser. Chaque utilisateur peut régler le moniteur de façon à optimiser son confort visuel.

    Écran sans mercure respectueux de l'environnement

    Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

    Inclinaison et orientation pour un angle de visualisation idéal

    Les mécanismes d'inclinaison et de pivotement intégrés au socle du moniteur vous permettent de le tourner et de l'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      21,5"/54,6 cm
      Format d'image
      16/9
      Type d'écran LCD
      TFT-LCD
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Pas de masque
      0,248 x 0,248 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      150  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      Niveau de contraste (standard)
      1 000:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation
      • 160º (H) / 150º (V)
      • - C/R > 10
      sRGB
      Oui

    • Connectivité

      Entrée signal vidéo
      USB 2.0

    • Pratique

      Compatibilité Plug & Play
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Autres fonctionnalités
      • Verrou Kensington
      • Fixation VESA (100 x 100 mm)

    • Socle

      Réglage en hauteur
      jusqu'à 70  millimètre
      Pivotant
      -65/65  degrés
      Inclinaison
      -5/20  degrés

    • Alimentation

      Mode d'arrêt
      0 W
      En mode de fonctionnement
      9 W (typ.) (USB 2.0)
      Mode veille
      0,3 W (typ.)
      Voyant d'alimentation
      Fonctionnement - blanc
      Adaptateur secteur en option
      • Modèle DSA-20PFE-05 FEU 050300
      • DSA-20PFE-05 FCH 050300
      • DSA-20PFE-05 FUS 050300
      • Spécification - 100-240 V CA
      • 50/60 Hz
      • 0,7 A*
      Puissance en entrée du chargeur allume-cigare
      USB 2.0

    • Dimensions

      Produit avec support (mm)
      507 x 402 x 201  millimètre
      Emballage en mm (l x H x P)
      565 x 461 x 131  millimètre
      Produit sans support (mm)
      507 x 323 x 59  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      5,13  kg
      Produit avec support (kg)
      3,85  kg
      Produit sans support (kg)
      3,44  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      0 °C à 40 °C  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 %-80  %
      Température de stockage
      -20 °C à 60 °C  °C

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      LUSD
      Emballage recyclable
      100  %

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • CCC
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • UL/cUL

    • Boîtier

      Couleur
      Argent
      Finition
      Texture

    Badge-D2C

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    • Dans de rares cas, si les ports USB de votre ordinateur portable ne transmettent pas suffisamment de courant pour le moniteur, il peut être nécessaire d'acheter un adaptateur secteur en option.
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