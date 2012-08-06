Emballage 100 % recyclable

Philips s'engage à utiliser des matériaux respectueux de l'environnement sur l'ensemble de sa gamme de moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Certains modèles contiennent au moins 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation, afin de garantir une réduction des déchets. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb et le mercure. Les boîtiers des moniteurs sont exempts de PVC/BFR. Pour plus d'informations, consultez le site de Philips à l'adresse http://www.asimpleswitch.com/global/.