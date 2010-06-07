Commutateur ZeroWatt : 100 % d'économies d'énergie

Fidèles à l'engagement de Philips « Sense and Simplicity » (Sens et simplicité), nous vous proposons de faire un choix responsable en éteignant votre moniteur dès que c'est possible. En appuyant simplement sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) qui est placé à l'arrière du moniteur, la consommation d'énergie du moniteur devient nulle. En mode OFF (Arrêt), le moniteur est totalement coupé de l'alimentation secteur ce qui réduit encore davantage votre empreinte carbone.