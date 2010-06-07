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Arrêté
220P2ES/00
Écran professionnel ergonomique et écologique
L'écran professionnel Philips 220P2 a reçu la certification EPEAT Or pour ses performances respectueuses de l'environnement. Sa technologie ZeroWatt, son mode de veille de 0,1 watt, sa base Smart Ergo, son son audio stéréo et son répartiteur USB 4 ports vous permettent d'améliorer votre productivité.
22" (55,9 cm) P-line
WSXGA+
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
Fidèles à l'engagement de Philips « Sense and Simplicity » (Sens et simplicité), nous vous proposons de faire un choix responsable en éteignant votre moniteur dès que c'est possible. En appuyant simplement sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) qui est placé à l'arrière du moniteur, la consommation d'énergie du moniteur devient nulle. En mode OFF (Arrêt), le moniteur est totalement coupé de l'alimentation secteur ce qui réduit encore davantage votre empreinte carbone.
Les commandes SmartTouch sont des touches tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants. Sensibles au moindre contact, les commandes SmartTouch permettent notamment de mettre le moniteur sous tension ou de régler la luminosité et la netteté de l'afficheur à l'aide de la technologie SmartImage Lite. Lorsqu'elles sont activées, les touches SmartTouch s'allument pour indiquer que votre commande a été exécutée.