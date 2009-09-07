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Arrêté
220P1ES/00
Écran ergonomique professionnel pour une meilleure productivité
Doté d'une ergonomie avancée, de fonctions améliorées telles que SmartImage, Smart Ergo Base, d'un système de reproduction stéréo en façade et d'un port USB, l'écran professionnel 220P1 améliore votre productivité.
Écran large P-line 56 cm (22")
Format 16/10
Grâce à l'écran pivotant, vous pouvez utiliser un moniteur en mode portrait ou en mode paysage. Afin d'optimiser la visualisation de l'image ou du document affiché à l'écran, vous pouvez modifier l'orientation du moniteur en le faisant pivoter jusqu'à la position souhaitée.
L'USB est un protocole qui permet de relier des PC à des périphériques. Étant donné qu'elle garantit une connexion rapide, la technologie USB s'est imposée comme méthode de connexion de périphériques à un ordinateur. Le moniteur est équipé d'un port situé à hauteur du regard de l'utilisateur pour faciliter la connexion rapide d'appareils USB. (La compatibilité USB 2.0 dépend de la configuration USB de votre ordinateur : si votre moniteur est connecté à un PC compatible USB 2.0, il sera compatible avec cette norme.)
Les mécanismes d'inclinaison et de pivotement intégrés au socle du moniteur vous permettent de le tourner et de l'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.