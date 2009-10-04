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Arrêté
220C1SB/00
Moniteur élégant et optimisé pour loisirs numériques
Son design élégant et ses fonctionnalités intelligentes telles que SmartResponse et SmartImage vous offrent un plaisir de visualisation accru. Que ce soit pour jouer ou pour naviguer sur Internet, le 220C1 est définitivement le meilleur choix pour vos loisirs numériques.
Écran large C-line 56 cm (22")
Format 16/10
Finition glossy raffinée qui s'adapte parfaitement et complète votre intérieur.
Philips s'engage à utiliser des matériaux durables et écologiques sur l'ensemble de ses moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Pour certains modèles, nous utilisons jusqu'à 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb, par exemple. La quantité de mercure des moniteurs à rétroéclairage CCFL a été réduite de manière significative, et entièrement éliminée des moniteurs à rétroéclairage LED. Visitez Philips à l'adresse http://www.asimpleswitch.com/global/ pour en savoir plus.
Le port USB vous permet de connecter plus aisément vos appareils multimédia plug and play tels qu'une clé USB, un appareil photo, un disque dur portable, une webcam, un PDA, une imprimante ou d'autres appareils équipés d'une connexion USB. Grâce au port USB 2.0 pratique d'accès situé sur le moniteur, les signaux USB 2.0 sont transmis vers l'ordinateur. Notez que certains appareils consomment davantage d'électricité et peuvent nécessiter une alimentation indépendante de celle fournie par le port USB.