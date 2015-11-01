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    Brilliance Moniteur LCD, rétroéclairage LED

    220B4LPYCB/00

    Un écran respectueux de l'environnement

    Utilisant 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et doté d'un boîtier ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran LED Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement

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    Brilliance Moniteur LCD, rétroéclairage LED

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    Un écran respectueux de l'environnement

    avec PowerSensor pour alléger vos factures d'électricité

    • B-line
    • 22" (55,9 cm)
    • 1 680 x 1 050
    Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

    Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

    PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.

    La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie

    La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie

    La SmartErgoBase est une base de moniteur offrant le confort d'un affichage ergonomique et un système de gestion des câbles. La base peut pivoter, s'incliner et tourner selon différents angles pour un confort maximal. Elle est réglable de manière à assurer une hauteur de visualisation optimale, ce qui réduit la fatigue physique résultant d'une longue journée de travail, tandis que le système de gestion des câbles libère de l'espace, pour un bureau rangé et professionnel.

    Faible hauteur châssis-table assurant un confort de lecture maximal

    Faible hauteur châssis-table assurant un confort de lecture maximal

    Le moniteur Philips, grâce à sa base Super Ergo évoluée, peut être abaissé quasiment jusqu'au niveau du bureau pour vous offrir un angle de visualisation confortable. La faible différence de hauteur entre le châssis et la table ainsi obtenue est idéale si vous utilisez des lunettes à double ou triple foyer ou à verres progressifs pour travailler sur votre ordinateur. En outre, des utilisateurs de tailles très différentes peuvent utiliser le moniteur avec leurs réglages préférés d'angle et de hauteur, ce qui contribue à réduire la fatigue.

    Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

    Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

    Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

    Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

    Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

    SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

    La technologie LED garantit des couleurs naturelles

    Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

    DisplayPort transmet les signaux audio et vidéo au moyen d'un unique câble long

    DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.

    Répartiteur USB à 2 ports pour faciliter les connexions

    Le répartiteur USB vous permet de connecter plus aisément vos appareils multimédia plug and play tels qu'une clé USB, un appareil photo, un disque dur externe, une webcam, un PDA, une imprimante ou d'autres appareils équipés d'une connexion USB. Grâce au répartiteur USB 2.0 pratique d'accès situé sur le moniteur, les signaux USB 2.0 sont transmis vers l'ordinateur. Notez que certains appareils consomment davantage d'électricité et peuvent nécessiter une alimentation indépendante de celle fournie par le répartiteur USB.

    65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation avec TCO Edge

    Accordée aux produits excédant les critères des actuels programmes d'éco-labels, la certification TCO Edge va plus loin que les exigences TCO standard en contraignant notamment les produits à utiliser un minimum de 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation, à être économes en énergie, à utiliser le moins possible de matières dangereuses, à présenter un emballage 100 % recyclable et à être conçus pour un recyclage facile. Vous avez la garantie que ce moniteur Philips met en œuvre des technologies de pointe et vous est bénéfique autant qu'à la planète. En choisissant ce produit, vous faites un achat informatique responsable d'un point de vue écologique !

    Boîtier sans PVC ni BFR

    Le boîtier de ce moniteur Philips ne contient ni matériaux ignifuges bromés (BFR) ni polychlorure de vinyle (PVC)

    Consommation d'énergie nulle grâce au commutateur 0 watt

    Le commutateur 0 watt situé à l'arrière de l'appareil vous permet de couper entièrement l'alimentation de votre moniteur. Ainsi, vous ne consommez plus d'énergie et réduisez un peu plus votre empreinte carbone

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      22 pouces / 55,9 cm
      Format d'image
      16:10
      Type d'écran LCD
      TFT-LCD
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Pas de masque
      0,282 x 0,282 mm
      Résolution optimale
      1680 x 1050 à 60 Hz
      Luminosité
      250  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      Niveau de contraste (standard)
      1 000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation
      • 170º (H)/160º (V)
      • - C/R > 10
      Amélioration de l'image
      SmartImage
      Zone de visualisation efficace
      473,76 (H) x 296,1 (V)
      Fréquence de balayage
      30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
      sRGB
      Oui

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • 1 DisplayPort
      • DVI-D (HDCP numérique)
      • VGA (analogique)
      USB
      2 ports USB 2.0
      Entrée de sync.
      • Synchronisation séparée
      • Synchronisation (vert)
      Audio (entrée/sortie)
      • Entrée audio PC
      • Sortie casque

    • Pratique

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 1,5 W
      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Confort d'utilisation
      • SmartImage
      • Volume
      • PowerSensor
      • Menu
      • Marche/arrêt
      Langues OSD
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Portugais
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      Autres fonctionnalités
      • Verrou Kensington
      • Fixation VESA (100 x 100 mm)
      Logiciel de commande
      SmartControl Premium

    • Socle

      Réglage en hauteur
      110  millimètre
      Pivotant
      90 degrés
      Pivotant
      -65/65  degrés
      Inclinaison
      -5/20  degrés

    • Alimentation

      Mode ECO
      12,6 W (typ.)
      Alimentation
      • intégrée
      • 100-240 V CA, 50-60 Hz
      Mode d'arrêt
      0 W avec le commutateur Zéro
      En mode de fonctionnement
      14,61 W (typ.) (méthode de test EnergyStar 7.0)
      Mode veille
      0,1 W
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Mode veille - blanc (clignotant)

    • Dimensions

      Produit avec support (mm)
      504 x 509 x 227  millimètre
      Emballage en mm (l x H x P)
      565 x 391 x 186  millimètre
      Produit sans support (mm)
      504 x 349 x 59  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      7,05  kg
      Produit avec support (kg)
      5,20  kg
      Produit sans support (kg)
      3,38  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
      Température de fonctionnement
      0 °C à 40 °C  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 % - 80  %
      Température de stockage
      -20 °C à 60 °C  °C

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • PowerSensor
      • EnergyStar 7.0
      • Certifié TCO Edge
      • LUSD
      Plastiques issus d'un recyclage post-consommation
      65 %
      Emballage recyclable
      100  %
      Substances spécifiques
      • Boîtier sans PVC ni BFR
      • Sans mercure

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • BSMI
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Boîtier

      Finition
      Texture
      Pied
      Noir
      Châssis avant
      Noir
      Capot arrière
      Noir

    • Contenu de l'emballage

      Câbles
      VGA, DVI, audio, alimentation
      Moniteur avec pied
      Oui
      Manuel d'utilisation
      Oui

    Badge-D2C

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