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220B2CB/00
Écran respectueux de l'environnement, productivité améliorée
L'écran professionnel Philips 220B2 a reçu la certification EPEAT Or pour ses performances respectueuses de l'environnement. Sa technologie ZeroWatt, son mode de veille de 0,1 watt, sa base Ergo, son son audio stéréo et son répartiteur USB vous permettent d'améliorer votre productivité.
22" (55,9 cm) B-line
WSXGA+
Les mécanismes d'inclinaison et de pivotement intégrés au socle du moniteur vous permettent de le tourner et de l'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.
SmartPower est une technologie d'intelligence artificielle qui analyse le contenu de l'image à l'écran de manière dynamique dans le but d'économiser de l'énergie. L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée automatiquement et prédéfinie par le système afin de réduire la consommation d'énergie de 50 %, ce qui garantit des économies substantielles.
Mis de l'avant par l'Environmental Protection Agency des États-Unis, le programme d'efficacité énergétique Energy Star a été adopté par de nombreux autres pays. Les produits homologués Energy Star sont conformes aux plus récentes normes en matière d'efficacité énergétique. Les nouveaux moniteurs Philips sont homologués Energy Star 5.0, ce qui signifie qu'ils respectent ou excèdent les exigences du programme : par exemple, la norme Energy Star 5.0 exige une consommation inférieure à 1 watt en veille, et les moniteurs Philips consomment moins de 0,5 watt en veille. Pour en savoir davantage sur le programme Energy Star, visitez le site www.energystar.gov.