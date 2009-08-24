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Arrêté
220B1CS/00
Écran ergonomique professionnel pour une meilleure productivité
Doté de la fonction SmartImage, d'un système de reproduction stéréo en façade, d'un port USB et d'une base Ergo, l'écran professionnel 220B1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.
Écran large B-line 56 cm (22")
Format 16/10
La technologie SmartContrast de Philips analyse le contenu affiché, ajuste automatiquement les couleurs et contrôle l'intensité du rétroéclairage. Cela permet d'améliorer le contraste de manière dynamique et d'obtenir des images d'une qualité incomparable, aussi bien lorsque vous regardez un film que lorsque vous jouez à un jeu vidéo. Et lorsque vous sélectionnez le mode économique, le contraste s'ajuste et le rétroéclairage s'adapte à l'affichage des applications bureautiques utilisées tous les jours, ce qui réduit aussi la consommation électrique.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Image, Divertissement, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de faire de grandes économies d'énergie. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!
L'USB est un protocole qui permet de relier des PC à des périphériques. Étant donné qu'elle garantit une connexion rapide, la technologie USB s'est imposée comme méthode de connexion de périphériques à un ordinateur. Le moniteur est équipé d'un port situé à hauteur du regard de l'utilisateur pour faciliter la connexion rapide d'appareils USB. (La compatibilité USB 2.0 dépend de la configuration USB de votre ordinateur : si votre moniteur est connecté à un PC compatible USB 2.0, il sera compatible avec cette norme.)