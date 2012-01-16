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    Brilliance Moniteur LCD, rétroéclairage LED

    19S4LAS/00

    Productivité et développement durable

    Utilisant 25 % de matériaux recyclés et ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran LED Philips est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement

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    Brilliance Moniteur LCD, rétroéclairage LED

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    Productivité et développement durable

    avec un écran LED à faible consommation d'énergie

    • S-line
    • 19" (48,3 cm)
    • 1 280 x 1 024
    Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

    Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

    SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

    Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

    Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

    Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

    TrueVision assure des images de qualité laboratoire

    TrueVision assure des images de qualité laboratoire

    TrueVision est une technologie Philips utilisant des algorithmes avancés pour tester et aligner l'affichage, ce qui vous garantit des performances visuelles parfaites. Philips s'assure que les moniteurs TrueVision quittant ses usines sont réglés selon ce procédé, pour une qualité d'image et de couleur constante.

    Touches tactiles

    Touches tactiles

    Les commandes tactiles sont des icônes tactiles intelligentes qui remplacent les boutons saillants et vous permettent de régler le moniteur à votre convenance. Sensibles au moindre contact, elles donnent à votre moniteur un aspect moderne.

    La technologie LED garantit des couleurs naturelles

    Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

    Boîtier sans PVC ni BFR

    Le boîtier de ce moniteur Philips ne contient ni matériaux ignifuges bromés (BFR) ni polychlorure de vinyle (PVC)

    Sans mercure

    Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

    SmartPower : jusqu'à 50 % d'économie d'énergie

    SmartPower est une technologie d'intelligence artificielle qui analyse le contenu de l'image à l'écran de manière dynamique dans le but d'économiser de l'énergie. L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée automatiquement et prédéfinie par le système afin de réduire la consommation d'énergie de 50 %, ce qui garantit des économies substantielles.

    Réglage facile des performances grâce à SmartControl

    Logiciel PC permettant d'optimiser les paramètres et les performances d'affichage. Philips permet de régler l'affichage en toute simplicité, et ce, de deux manières : via l'affichage à l'écran par l'intermédiaire des touches de l'afficheur ou à l'aide du logiciel Philips SmartControl.

    Emballage 100 % recyclable

    Philips s'engage à utiliser des matériaux respectueux de l'environnement sur l'ensemble de sa gamme de moniteurs. Toutes les pièces en plastique du boîtier, les pièces métalliques du châssis ainsi que les matériaux d'emballage sont constitués à 100 % de matériaux recyclables. Certains modèles contiennent au moins 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation, afin de garantir une réduction des déchets. Un strict respect des normes RoHS permet de réduire sensiblement ou d'éliminer des substances toxiques telles que le plomb et le mercure. Les boîtiers des moniteurs sont exempts de PVC/BFR. Pour plus d'informations, consultez le site de Philips à l'adresse http://www.asimpleswitch.com/global/.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Taille de la dalle
      19 pouces / 48 cm
      Format d'image
      5/4
      Type d'écran LCD
      TFT-LCD
      Type de rétroéclairage
      Système W-LED
      Pas de masque
      0,294 x 0,294 mm
      Résolution optimale
      1 280 x 1 024 à 60 Hz
      Luminosité
      250  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      Niveau de contraste (standard)
      1 000:1
      SmartContrast
      20 000 000:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation
      • 170º (H)/160º (V)
      • - C/R > 10
      Amélioration de l'image
      SmartImage
      Zone de visualisation efficace
      376,32 x 301,06 mm
      Fréquence de balayage
      30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      Oui

    • Connectivité

      Entrée de signal
      • DVI-D (HDCP numérique)
      • VGA (analogique)
      Entrée de sync.
      • Synchronisation séparée
      • Synchronisation (vert)
      Audio (entrée/sortie)
      • Entrée audio PC
      • Sortie casque

    • Pratique

      Haut-parleurs intégrés
      1,5 W x 2
      Compatibilité Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Confort d'utilisation
      • SmartImage
      • Volume
      • SmartPower
      • Menu
      • Marche/arrêt
      Langues OSD
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Portugais
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      Autres fonctionnalités
      • Verrou Kensington
      • Fixation VESA (100 x 100 mm)
      Logiciel de commande
      SmartControl Premium

    • Socle

      Inclinaison
      -5/20  degrés

    • Alimentation

      Mode ECO
      11,3 W (typ.)
      Alimentation
      • 100-240 V CA, 50/60 Hz
      • intégrée
      Mode d'arrêt
      0,1 W
      En mode de fonctionnement
      18,48 W (méthode de test d'EnergyStar 5.0)
      Mode veille
      0,1 W
      Voyant d'alimentation
      • Fonctionnement - blanc
      • Mode veille - blanc (clignotant)

    • Dimensions

      Produit avec support (mm)
      404 x 419 x 188  millimètre
      Emballage en mm (l x H x P)
      446 x 457 x 136  millimètre
      Produit sans support (mm)
      404 x 347 x 55  millimètre

    • Poids

      Produit avec emballage (kg)
      5,09  kg
      Produit avec support (kg)
      3,72  kg
      Produit sans support (kg)
      3,00  kg

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      0 °C à 40 °C  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 %-80  %
      Température de stockage
      -20 °C à 60 °C  °C

    • Développement durable

      Environnement et énergie
      • EnergyStar 5.0
      • LUSD
      Emballage recyclable
      100  %
      Substances spécifiques
      • Boîtier sans PVC ni BFR
      • Sans mercure
      Matériaux recyclés
      25 %

    • Conformité et normes

      Approbations de conformité
      • BSMI
      • Marquage « CE »
      • FCC Classe B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Boîtier

      Finition
      Texture
      Pied
      Noir
      Châssis avant
      Argent
      Capot arrière
      Noir

    Badge-D2C

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