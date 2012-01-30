65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation avec TCO Edge

Accordée aux produits excédant les critères des actuels programmes d'éco-labels, la certification TCO Edge va plus loin que les exigences TCO standard en contraignant notamment les produits à utiliser un minimum de 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation, à être économes en énergie, à utiliser le moins possible de matières dangereuses, à présenter un emballage 100 % recyclable et à être conçus pour un recyclage facile. Vous avez la garantie que ce moniteur Philips met en œuvre des technologies de pointe et vous est bénéfique autant qu'à la planète. En choisissant ce produit, vous faites un achat informatique responsable d'un point de vue écologique !