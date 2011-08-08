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Arrêté

Moniteur LED

196V3LSB/00

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

Avec son design fin et élégant, cet écran est facile à utiliser. Ses fonctions essentielles, dont SmartContrast, vous permettent de bénéficier d'images lumineuses et détaillées. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 18,5" / 47 cm

Design fin et brillant, très esthétique

Encombrement réduit adapté à votre style de vie

Écran sans mercure respectueux de l'environnement

Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

Spécificités Techniques

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