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Arrêté
196V3LSB2/00
Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Avec son design fin et élégant, cet écran est facile à utiliser. Ses fonctions essentielles, dont SmartContrast, vous permettent de bénéficier d'images lumineuses et détaillées. Un excellent choix !
V-line
18,5" / 47 cm
SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.