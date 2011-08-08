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Arrêté
196V3LAB/00
Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Cet écran fin et élégant offre un plaisir d'utilisation incomparable. Des fonctions essentielles comme SmartContrast garantissent des images réalistes et éclatantes, tandis que les haut-parleurs stéréo optimisent l'expérience multimédia. Un choix qui s'impose !
V-line
18,5" / 47 cm
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.