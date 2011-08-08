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Arrêté

Moniteur LED

196V3LAB/00

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

Cet écran fin et élégant offre un plaisir d'utilisation incomparable. Des fonctions essentielles comme SmartContrast garantissent des images réalistes et éclatantes, tandis que les haut-parleurs stéréo optimisent l'expérience multimédia. Un choix qui s'impose !

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Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 18,5" / 47 cm

Encombrement réduit adapté à votre style de vie

SmartContrast 10 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Design fin et brillant, très esthétique

Spécificités Techniques

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