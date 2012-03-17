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Arrêté

Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

196V3LAB5/00

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

Cet écran fin et élégant offre un plaisir d'utilisation incomparable. Des fonctions essentielles comme SmartContrast garantissent des images réalistes et éclatantes, tandis que les haut-parleurs stéréo optimisent l'expérience multimédia. Un choix qui s'impose !

Voir tous les avantages

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 18,5" / 47 cm

Encombrement réduit adapté à votre style de vie

Écran sans mercure respectueux de l'environnement

Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

Design fin et brillant, très esthétique

Spécificités Techniques

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