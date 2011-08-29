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Arrêté
190V3LSB/00
Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Avec son design fin et élégant, cet écran est facile à utiliser. Ses fonctions essentielles, dont SmartContrast, vous permettent de bénéficier d'images lumineuses et détaillées. Un excellent choix !
V-line
19" (48,3 cm)
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.