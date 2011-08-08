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Arrêté
166V3LAB/00
Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Cet écran fin et élégant offre un plaisir d'utilisation incomparable. Des fonctions essentielles comme SmartContrast garantissent des images réalistes et éclatantes, tandis que les haut-parleurs stéréo optimisent l'expérience multimédia. Un choix qui s'impose !
V-line
39,6 cm (15,6")
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. La technologie SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.