Assistance Philips Comment assembler mon biberon Natural Response et ma tétine ?

Assemblez votre biberon Natural Response en veillant à tirer la tétine jusqu'au bout de la bague d'étanchéité, comme illustré ci-dessous. Si vous n'assemblez pas correctement la tétine, le biberon risque de goutter et de fuir lors de son utilisation.



Insertion de la valve AirFree Remplissez votre biberon Natural Response Philips Avent de lait Lorsque vous utilisez du lait infantile en poudre, assurez-vous que celui-ci se dissolve totalement pour ne pas bloquer la valve AirFree. Placez la valve AirFree dans le biberon Faites passer la tétine à travers la bague d'étanchéité (agitez la tétine vers le haut pour un assemblage simple) Placez la bague d'étanchéité et la tétine par-dessus la valve AirFree

Conseil utile : l'icône située sur le haut de la valve AirFree vous indique comment positionner cette dernière lorsque vous donnez le biberon (voir l'illustration ci-dessous).

l'icône située sur le haut de la valve AirFree vous indique comment positionner cette dernière lorsque vous donnez le biberon (voir l'illustration ci-dessous).