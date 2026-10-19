Quelles sont les différences entre les tétines Natural ou anti-coliques d'origine et la nouvelle tétine Natural Response ?

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Avec une tétine Natural d'origine, une tétine anti-coliques ou un biberon traditionnel, le lait s'écoule habituellement sans effort. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser un débit de tétine plus élevé lors du passage à la tétine Natural Response.
Laissez votre bébé se familiariser avec la nouvelle tétine. Observez les signaux qu'envoie votre bébé pour savoir si vous devez changer de tétine. Le tableau ci-dessous présente des recommandations quant au choix de débit avec une tétine Natural Response lorsque vous débutez. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur les signaux du bébé lorsqu'il tète.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY966/02, SCD838/11, SCD878/11. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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