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Comment modifier le réglage d'intensité de ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Vous pouvez modifier l'intensité de votre brosse à dents Philips Sonicare sur le manche ou via l'application. Découvrez ci-dessous les différentes façons de modifier l'intensité de votre brosse à dents Philips Sonicare.  

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX9372/04, HX9362/67.

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