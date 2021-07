Quand remplacer la cartouche de nettoyage ?

Nous vous recommandons de remplacer la cartouche de nettoyage du système de nettoyage pour rasoir Philips lorsque la station de nettoyage vous invite à le faire ou lorsque vous n'êtes plus satisfait de ses performances.



Pour ce qui est du système SmartClean, un symbole en forme de flèche clignote en orange sur l'appareil. Une petite icône en forme de fenêtre s'affiche sur le Quick Clean Pod (voir l'illustration).



Si vous utilisez le système de nettoyage une fois par semaine, la quantité de liquide de nettoyage dans la cartouche est suffisante pour trois mois. Si vous êtes un utilisateur plus régulier, vous devez remplacer la cartouche bien plus tôt (peut-être tous les mois).



La cartouche de nettoyage Philips contient un liquide de nettoyage spécial conçu pour cet appareil. N'essayez pas de remplir la cartouche avec un autre type de solution de nettoyage. Vous risqueriez d'endommager votre appareil.



Pour acheter les cartouches de rechange de votre système de nettoyage Philips, visitez notre boutique en ligne.