Comment utiliser ma tondeuse nez-oreilles Philips ?

La tondeuse nez-oreilles Philips est un appareil multifonction qui coupe confortablement vos poils de nez, d'oreilles et de sourcils. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment utiliser la tondeuse. Pour obtenir des instructions plus détaillées sur l'utilisation de votre tondeuse nez-oreilles, reportez-vous aux sections ci-dessous.

Performances de coupe de la tondeuse nez-oreilles Les tondeuses nez-oreilles, dont les modèles équipés d'un élément de coupe de chaque côté, sont dotées d'une protection qui évite que les lames ne soient en contact direct avec la peau. La protection laisse de courts poils. Elle vous permet d'être impeccable sans risque de coupures, de poils incarnés ou de tiraillements.



Déplacez soigneusement la tête de tondeuse à l'intérieur de votre nez pour tailler les poils qui poussent dans différentes directions. Lorsque vous faites tourner la tondeuse, vous pouvez maintenir le côté plat de cette dernière contre la peau pour minimiser les chatouillements.



Lorsque vous vous taillez les sourcils, nous vous conseillons de toujours fixer le sabot pour sourcils à la tête de tondeuse. Vous pourrez ainsi couper les poils à la hauteur souhaitée.

Coupe des poils du nez et des oreilles Avec cet appareil, le même bloc tondeuse permet de couper les poils du nez et des oreilles.



Avant utilisation, assurez-vous que votre appareil est propre et que votre nez et vos oreilles sont exempts de mucus ou de cérumen.



Il est normal de trouver encore des poils après avoir utilisé la tondeuse nez-oreilles. Les poils seront coupés court afin que les poils restants continuent à fournir une protection sûre et confortable (système de défense empêchant la pénétration de particules dans le corps).

Coupe des poils du nez Allumez l'appareil et insérez l'élément de coupe à l'intérieur de votre nez. N'introduisez pas la tête de tondeuse plus de 5 mm dans les narines. Déplacez lentement la tête de tondeuse de manière à ce qu'elle fasse le tour de l'intérieur de chaque narine. Veillez à ce que le côté dentelé touche les poils. Nettoyez soigneusement après chaque utilisation.

Coupe des poils des oreilles Allumez l'appareil et déplacez lentement la tête de tondeuse à l'entrée de l'oreille pour couper les poils qui dépassent. Veillez à ce que le côté dentelé touche les poils. Introduisez précautionneusement la tête de tondeuse dans le conduit auditif externe. N'introduisez pas la tête de tondeuse plus de 5 mm dans le conduit auditif. Déplacez la tête de tondeuse pour éliminer les poils superflus au niveau du conduit auditif externe. Nettoyez soigneusement après chaque utilisation.

Accessoire tondeuse à sourcils Peignez vos sourcils dans le sens de leur pousse. Assurez-vous que le produit est éteint. Fixez le sabot pour sourcils à la tête de tondeuse. Le petit sabot pour sourcils coupe les poils à une hauteur de 3 mm. Le grand sabot les coupe à une hauteur de 5 mm. Allumez l'appareil. Déplacez le sabot sur les sourcils de la pointe extérieure vers la base du nez (dans le sens inverse de la pousse des poils). Nettoyez soigneusement après chaque utilisation.

Accessoire tondeuse de précision (série NT5000) Si votre produit est accompagné d'une tête de tondeuse de précision, vous pouvez l'utiliser pour dessiner et entretenir votre barbe, vos pattes et éliminer les poils de votre cou.



Pour obtenir des résultats optimaux, placez la partie plate du sabot sur votre peau et déplacez la tondeuse lentement, dans le sens inverse de la pousse des poils et en exerçant une légère pression.



Remarque : lors de la première utilisation, utilisez impérativement la tête de tondeuse de précision avec son sabot. Vous pourrez par la suite l'utiliser avec ou sans le sabot. Gardez à l'esprit le fait que lorsque vous utilisez la tondeuse de précision sans le sabot, elle coupe chaque poil qu'elle touche.

Taille de précision Si votre produit est accompagné d'une tête de tondeuse de précision, vous pouvez l'utiliser pour dessiner et entretenir votre barbe, vos pattes et éliminer les poils de votre cou.

Pour obtenir des résultats optimaux, placez la partie plate du sabot sur votre peau et déplacez la tondeuse lentement, contre le sens de la pousse des poils et en exerçant une légère pression.



Les sabots de précision sont disponibles avec les hauteurs et designs suivants :



Sabot de précision M = hauteur restante de 3 mm (0,12")

Sabot de précision L = hauteur restante de 5 mm (0,19")



Faites glisser le sabot de précision sur l'avant de la tête de tondeuse de précision et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



Remarque : Lors de la première utilisation, utilisez impérativement la tête de tondeuse de précision avec son sabot. Vous pourrez par la suite l'utiliser avec ou sans le sabot. Gardez à l'esprit le fait que lorsque vous utilisez la tondeuse de précision sans le sabot, elle coupe chaque poil qu'elle touche.