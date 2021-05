Votre brosse à dents Philips Sonicare ne s'allume plus ? S'il n'y a aucune vibration en appuyant sur le bouton marche/arrêt, vous pourriez consulter ces causes et solutions possibles pour tenter de résoudre ce problème par vous-même.

Le bouton marche/arrêt est bloqué