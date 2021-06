Fixez la protection pour peau sensible à la lame de votre appareil en exerçant une légère pression jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Rasez-vous avec la protection en place, en utilisant les doigts de votre main libre pour tendre la peau si nécessaire, afin de permettre au OneBlade de raser au plus près de la peau avec un risque de coupures et égratignures réduit. Une fois le rasage terminé, retirez l'accessoire de l'appareil, puis nettoyez l'accessoire et votre OneBlade.

La protection pour peau sensible vous permet de vous raser au plus près de la peau, tout en vous protégeant des coupures et égratignures. Veillez à toujours utiliser la protection pour peau sensible lorsque vous rasez des zones intimes ou sensibles, telles que les aisselles.Pour utiliser la protection pour peau sensible avec votre OneBlade, suivez les instructions ci-dessous :