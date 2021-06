Votre Philips OneBlade est doté d'un témoin d'usure.Une barre verte apparaît progressivement sur la lame lorsque vous l'utilisez. Lorsque cette barre devient clairement visible, il est recommandé de remplacer votre lame, pour bénéficier d'une expérience OneBlade optimale. Cette barre verte est présente à titre indicatif. Vous pouvez remplacer votre lame plus tôt ou plus tard, en fonction de votre degré de satisfaction quant à ses performances.Utilisez toujours des lames de rechange Philips d'origine avec votre OneBlade.La durée de vie exacte de votre lame peut varier en fonction de votre utilisation. Comme les lames de rasoirs manuels, votre lame s'émousse au fil du temps, ce qui peut réduire les performances de rasage et augmenter la sensation de tiraillement pendant le rasage et la taille de votre barbe.Des accessoires tels que des sabots ou des protections peuvent empêcher l'indicateur de remplacement de votre lame de fonctionner correctement. Pour des performances optimales, nous vous recommandons de toujours remplacer votre lame au moins une fois tous les quatre mois.Pour acheter de nouvelles lames pour votre appareil Philips OneBlade, rendez-vous sur notre Boutique en ligne