Comment stériliser ma sucette Philips Avent ?

Vous pouvez stériliser les sucettes ultra start, ultra-douce et ultra air Avent au micro-ondes dans l'étui de transport fourni.

Suivez les instructions ci-dessous :

Rincez les sucettes à l'eau froide du robinet. Versez 25 ml d'eau dans l'étui de transport. Placez les sucettes dans l'étui et fermez le couvercle. Placez l'étui dans le micro-ondes. Faites fonctionner le micro-ondes pendant trois minutes à 700-1 000 W. Laissez l'étui refroidir pendant cinq minutes. Videz l'eau de l'étui.

Les sucettes Avent autres que ultra start, ultra-douce et ultra air (par exemple, classique ou aérée) ne peuvent pas être stérilisées dans l'étui de transport. Les sucettes classiques et aérées peuvent s'abîmer si elles sont stérilisées dans l'étui.