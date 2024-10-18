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Quelles sont les différences entre les divers embouts Philips Lumea ?

Votre Lumea est livré avec plusieurs embouts, chacun étant conçu pour une zone spécifique du corps. N’utilisez pas les embouts sur des zones auxquelles ils ne sont pas destinés. Consultez votre mode d’emploi pour savoir quels embouts sont fournis avec votre modèle Lumea. 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRI921/00.

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