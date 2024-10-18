Quelles sont les différences entre les divers embouts Philips Lumea ?

L’embout visage est compact et plat. Il est doté du plus petit verre filtrant pour assurer un traitement de précision sous les pommettes. Il est également doté d’un filtre rouge supplémentaire qui permet de flasher la zone du visage sous les pommettes.

Remarque : n’utilisez pas le Lumea sur le cou et le visage pour les hommes. Les poils de ces zones ont des caractéristiques différentes.