Le guide de brossage est une fonctionnalité disponible uniquement pour les utilisateurs des DiamondClean Smart et FlexCare Platinum Connected. Cette fonctionnalité vous guide tout au long de votre brossage afin de vous permettre d'obtenir des résultats optimaux pour votre santé bucco-dentaire.



Le guidage débute au niveau des dents de droite de la mâchoire supérieure et finit avec les dents de droite de la mâchoire inférieure. L'activation des sections se fait selon un modèle défini. Pendant le brossage, l'application détermine si vous brossez la face interne ou externe de vos dents en détectant si la tête de brosse est orientée vers vous ou l'inverse. Le guide est conçu pour favoriser un brossage égal sur les faces internes et externes de chaque section.

Remarque : l'application Philips Sonicare ne localise pas votre position de brossage. Elle procure un guidage et vous indique simplement où vous brosser les dents.

Remarque : nous mettons régulièrement à jour le logiciel de notre application. Si vous rencontrez des problèmes, désinstallez l'application et téléchargez la dernière version depuis l'

App Store

ou

Google Play Store