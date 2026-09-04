Payez plus tard avec Klarna
Les avantages du silicone par rapport au latex :
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF091/07 , SCF091/09 , SCF091/15 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
J'ai suivi l'actualité sur les sucettes et le BPA. Comment pouvez-vous garantir que les sucettes Philips Avent sont sans BPA ?
Pourquoi les tétines et sucettes Avent sont-elles en silicone plutôt qu'en latex ?
Quelles sont les différences entre les sucettes Philips Avent ?
Comment vérifier l'état de ma sucette Philips Avent
Vous cherchez autre chose ?
Découvrez toutes les options d'assistance Philips