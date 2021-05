Essayez différents réglages pour créer votre café préféré.

Lorsque vous modifiez les réglages de votre machine, cela a une incidence sur le goût de votre café et sur la consistance du café en palet.

Par exemple, modifiez légèrement les réglages de broyeur (plus fine) ou le volume de café (moins) et réessayez.

Avec une mouture plus épaisse, le café est moins fort et le palet de marc est plus humide

Avec un volume de café plus important, le café est moins fort et le palet de marc est plus humide

Avec un arôme plus léger, le palet de marc est plus humide